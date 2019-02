Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Mihai Trăistariu. „Gripa mi-a distrus glasul”

Mihai Trăistariu s-a confruntat cu o problemă de sănătate care i-a pus în pericol vocea.

„M-am retras de la selecția românească (n.r. Eurovision) pentru că mi s-a părut că totul este în neregulă. Şi totul chiar a fost în neregulă. Am stat o zi, am suferit după care m-am înscris în competiţia pentru Belarus… M-a prins o gripă, mă durea şi coloana. Am ajuns la spital pentru că nu mai puteam să stau în picioare de durere. Nici nu puteam vorbi”, a explicat Mihai Trăistariu la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

„Stăteam în spital că nu mă puteam mişca! Gripa mi-a distrus glasul… Cu o zi înainte mă gândeam dacă să plec sau nu… Eu ştiu că sunt bun în general dar nu am putut cânta”, a adăugat artistul.

Mihai Trăistariu s-a retras de la Eurovision România 2019 și a anunțat că participă la Eurovision Belarus.

Citește și: Filiera italiană! O nouă pacientă mutilată la nas de Matthew Mode își amintește că „medicul chirurg” a intrat în sala de operație alături de un prieten, Michelle di Chirico, un dentist! „Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”