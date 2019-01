Mirela de la Insula Iubirii a mărturisit tot. „Am slăbit foarte mult. Am avut curajul să îmi fac intervențiile care pe mine mă fac fericită”

Mirela, fostă concurentă la show-ul de televiziune Insula Iubirii, a făcut o retrospectivă a anului 2018, așa cum a fost acesta pentru ea. de asemenea, bruneta a explicat ce își dorește pentru acest an.

„Pentru mine, anul 2018 a fost unul plin de provocari și încercări. Așa cum bine știți, am participat la Insula Iubirii sezonul 4, acolo unde finalul a fost așa cum a fost. Am plecat împreună cu ceea ce credeam a fi iubirea mea și m-am întors singură, pe cont propriu. Pe lânga încă o dezamagire în dragoste pe care clar nu mi-am dorit-o, nu pot să spun că îmi pare rău de experiența trăită. Ea m-a ambiționat, ea mi-a dat putere și inspiratie să descopar o nouă Mirela, una plină de entuziasm, energie și iubire față de ea și cei din jur.

Am slăbit, am slăbit foarte mult. Am avut curajul să-mi fac intervențiile care pe mine mă fac cea mai fericită. Am întâlnit o mulțime de oameni noi în viața mea și mi-am făcut o gramadă de prietenii virtuale cu voi, dragii mei. Acum aș dori să mulțumesc pentru tot ce am trăit. Pentru fiecare clipă petrecută pe Insulă, pentru fiecare interviu, pentru fiecare colaborator și pentru fiecare dintre voi care m-ați uimit cu fel si fel de produse făcute și gândite de voi, pe care sunt mândră sa le pot promova mai departe. Ma întorc cu mare drag în familia Antena 1 mereu, așa cum ne-am vazut la Capatos și Antena Stars. Cum intru în nou an? Extrem de fericită, într-o notă de iubire și compasiune, pentru că în viața mea a apărut un om minunat pe care îl iubesc nespus de mult. Este exact jumătatea care trebuia să îmi fie alături în viață. Iar vouă, vă ofer fiecăruia câte o particică din bucuria mea și sper ca voi să fiți și mai fericiți ca mine!! Vă doresc un an nou minunat, plin de surprize și fericire, să fie exact așa cum vi-l doriți. La mulți ani!! ❤”, a spus Mirela.

„Închin un pahar pentru voi care îmi sunteti alături, prieteni, oameni dragi, prieteni virtuali!

Sper ca 2019 să ne învețe că viața trebuie trăită din plin, că iubirea te înconjoară dacă oferi iubire, că visele se pot îndeplini dacă visezi frumos. Haideți în acest an să lăsăm răutățile deoparte, să ne respectam unii pe alții și să încercăm să ne atingem obiectivele! Un an binecuvântat și plin de belșug!”, a adăugat ea.

„La mulți ani! ?????? ÎMI DORESC UN 2019 ÎN CARE SĂ IUBESC, SĂ RÂD CU GURA PÂNĂ LA URECHI, SĂ CÂȘTIG OAMENI BUNI, SĂ-MI ÎNDEPLINESC PLANURILE, SĂ MĂ DISTREZ ALĂTURI DE PRIETENI????”, a încheiat bruneta.

Mirela a fost una dintre cele mai urmărite concurente de la Insula Iubirii, show-ul transmis de postul de televiziune Antena 1. După ce a susținut că nu mai vrea să aibă de-a face cu iubitul ei, Ionuț, și că va continua în țară povestea de iubire cu ispita Mircea, în ultima noapte la Insula Iubirii, Mirela s-a sucit la 180 de grade. În pat cu Ionuț, aceasta i-a făcut o declarație de dragoste, implorându-l să rămână cu ea, însă acesta a refuzat categoric. De câteva luni, Mirela de la Insula Iubirii are un nou iubit. Acesta se numește Florin Tecar și locuiește în Dej.

