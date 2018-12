Monica Pop face dezvăluiri dureroase. Cum a aflat că are cancer

Monica Pop a explicat, la emisiunea „News Magazine”, cum a descoperit că are cancer de colon.

„Tipul de neoplazie pe care am avut-o eu este un cancer de colon. Am avut simptome în sensul că aveam intermitent, cam la două luni, niște crampe destul de puternice, care mă țineau o zi. N-am dat importanță, că am zis că sigur e un colon iritabil pentru că mă tratam ca pentru un colon iritabil și mergea, deci era bine. Și cu toate acestea s-a întâmplat așa. Pe urmă am avut un șoc puternic. Nu știu dacă a avut vreo importanță, dar așa de tare s-au legat lucrurile…

Înainte cu o seară de a debuta peritonita cineva din familie a făcut un șoc anafilactic după un pește pe care l-am cumpărat eu. Și am convingerea că magazinul acela a injectat peștele cu ceva ca să țină mai mult. Și am avut un stres îngrozitor, dar când am ajuns la spital, colegul respectiv a zis: „Monica, ești foarte-foarte albă la față. Du-te și fă ceva”. Eram ca o coala de hârtie. A doua zi de dimineață a început peritonita”, a declarat Monica Pop, potrivit antena3.ro.

Ea a mărturisit și că ar vrea să uite de operația dificilă prin care a trecut.

„O intervenție chirurgicală pe care care am avut-o și care a durat 6 ore și jumătate, în contextul bolii. Aș vrea să nu mai trec niciodată prin așa ceva, nici eu și nici altcineva. Dar e greu de uitat.

A fost a patra operație, cea mai grea. Toate intervențiile pe abdomen nu sunt ușoare, nici pentru chirurg, și nici pentru pacient. Sigur că starea post-operatorie e o stare grea pentru oricine. Totul e să nu te lași, în măsura în care se poate”, a afirmat ea.

