De ce a fost închis accesul la Focul Viu, în Buzău

Focul Viu se află în comuna Lopătari, aproape de satul Terca, pe malul râului Slănic. Locul este cunoscut pentru flăcările care ies direct din pământ, alimentate de gazele naturale din subteran. Consiliul Județean Buzău descrie zona ca rezervație geologică, cu o suprafață de 0,03 hectare.

Liliana Ungureanu, unul dintre proprietarii terenului, spune că primele probleme au apărut în urmă cu aproximativ cinci ani, când au început demersurile pentru obținerea cărții funciare pentru suprafața pe care se află aria naturală protejată.

Pe lângă neclaritățile juridice, proprietara spune că situația s-a complicat din cauza turiștilor care au traversat terenul privat cu vehicule motorizate. În zonă nu ar exista, susține ea, nici o cale de acces oficial stabilită clar, nici limite cadastrale aprobate pentru Focul Viu și nici un regulament de vizitare.

„Focul Viu este pe proprietatea familiei mele”, a spus Liliana Ungureanu, pentru Agerpres. Ea susține că oamenii care vor să ajungă la obiectiv trec peste terenul familiei sale.

Două drumuri duc spre Focul Viu, dar ambele pe teren privat

Pentru a ajunge la Focul Viu, turiștii folosesc două variante de acces, ambele aflate pe proprietate privată. Una este un drum de servitute, despre care coproprietara spune că nu a fost destinat turiștilor. Cealaltă este o potecă de picior, menționată în documentele din 1995, când obiectivul a fost declarat monument natural și obiectiv turistic.

Problema, spune Liliana Ungureanu, este că poteca a ajuns să fie folosită de motociclete și ATV-uri. Drumul de servitute a fost lăsat doar pentru riverani, iar cealaltă cale de acces a fost închisă cu gard. Acum, coproprietara terenului spune că măsura rămâne valabilă până când autoritățile vor stabili clar pe unde se poate ajunge la obiectiv și care sunt regulile de vizitare.

„Vreau cale de acces oficială”, a spus ea, cerând și delimitarea exactă a ariei protejate, dar și un panou cu reguli pentru turiști.

Ce spun autoritățile din Buzău

Consiliul Județean Buzău a transmis că rezolvarea problemelor semnalate de proprietara terenului nu intră direct în atribuțiile instituției, dar că administrația județeană s-a implicat în discuții pentru găsirea unei soluții.

CJ Buzău spune că a colaborat cu proprietarii terenului și cu instituțiile responsabile, printre care ANMAP, Direcția Județeană pentru Protecția Mediului și Jandarmeria Buzău, pentru ca accesul turiștilor să fie deblocat legal, cu respectarea dreptului de proprietate. Și Primăria Lopătari a anunțat că reprezentanții instituției se vor deplasa în zonă pentru a analiza situația și pentru a identifica o soluție care să țină cont atât de cererile proprietarilor, cât și de interesul public.

Focul Viu de la Lopătari, locul unde flăcările ies din pământ și nu se sting

Focul Viu de la Lopătari face parte din Geoparcul „Ținutul Buzăului”, recunoscut ca sit UNESCO în aprilie 2022. Zona este cunoscută pentru fenomenele geologice rare, dar și pentru valoarea ei naturală, istorică și culturală.

Flăcările apar din cauza gazelor naturale care ies din subteran și ajung la suprafață prin fisurile scoarței. Consiliul Județean Buzău arată că acestea se aprind cu ajutorul cristalelor de cuarț, iar focul nu se stinge, pentru că este alimentat permanent de gazele din adâncuri. Flăcările pot ajunge până la un metru înălțime, iar spectacolul este mai puternic noaptea. Focul Viu, alături de Vulcanii Noroioși, așezările rupestre și celelalte obiective din Ținutul Buzăului au atras în ultimii ani tot mai mulți vizitatori.

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