Update 11:30 Ministerul Apărării Naționale a anunțat că marți, la ora 09:52, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri est de Insula Șerpilor, în apropierea graniței cu România.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situației.”, a precizat MApN.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea la ora 10:29.

Potrivit MApN: „Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 11:05. MApN precizează că a informat în timp real structurile aliate și a menținut permanent legătura cu acestea.

Autoritățile au emis avertizarea RO-Alert pentru a informa populația din proximitatea graniței și pentru a preveni eventuale incidente, în jurul orei 10:30

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat că mesajul a fost transmis oficial de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), ca măsură de protecție și avertizare timpurie în contextul monitorizării spațiului aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se precizează în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert, potrivit Ziua de Constanța.

Reprezentanții ISU Tulcea au subliniat că mesajul are caracter informativ și preventiv, iar cetățenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să respecte indicațiile structurilor de urgență.

„Mesajul este unul de informare şi avertizare, iar populaţia este rugată să urmeze recomandările transmise dacă situaţia o impune şi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 dacă observă obiecte care cad din cer şi pun în pericol bunurile materiale şi integritatea personală”, au precizat oficialii ISU Tulcea, potrivit News.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis și în noaptea de joi spre vineri, 26 iunie, pentru populația din nordul județului Tulcea, după atacurile rusești cu drone lângă România.

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