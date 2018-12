La câțiva ani după ce s-a retras din gimnastică, fosta campioană olimpică Monica Roșu a simțit pe propria piele, din nou, ce înseamnă prețul succesului.

Revenită recent în țară, după mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, unde a concurat la „Exatlon”, fosta sportivă ne-a mărturisit că s-a ales cu probleme medicale în timpul show-ului de la Kanal D. Tenul său a avut de suferit, motiv pentru care, o perioadă, i s-a recomandat să nu mai folosească farduri.

„Abia am venit în țară, nu am voie să-mi pun nimic pe față, am probleme cu tenul. În afara faptului că la TV trebuia să fiu machiată pentru știri, sunt adepta unui machiaj natural. Un rimel și un gloss sunt suficiente. Voi renunța la multe produse. Din cauza problemelor cu tenul, mi s-a recomandat să las fața să respire. Dar îmi vor trece și cu siguranță voi avea fața ca înainte”, a declarat ea pentru Libertatea.