O cântăreață de muzică populară a căzut cu liftul în gol

Cântăreața Adriana Ochișanu a trecut prin clipe de groază într-un centru comercial din capiatala Republicii Moldova. Artista s-a prăbușit cu liftul de la etajul patru al mall-ului respectiv, potrivit canal2.md.

Ascensorul a căzut în gol de la etajul patru al centrului comercial până la etajul -2 al acestuia.

„Am început să apăs toate butoanele, nicio reacţie. Iarăşi am început să le apăs şi tot aşa am încercat de mai multe ori. După care am apăsat soneria în caz de urgenţă. Am apăsat de vreo cinci ori câte vreo zece secunde. La un moment dat s-a pornit liftul şi s-a stins lumina şi cu o viteză mare, şi-a luat o viteză în jos”, a declarat Adriana Ochișanu.

În urma incidentului, cântăreața s-a ales cu răni ușoare. Ea a cerut explicații de la administrația centrului comercial, însă a fost agresată verbal. Artista va depune plângere la poliție.

