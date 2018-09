Oana Roman e foc și pară din cauza referendumului. „La balamuc cu voi, nemernicilor”

Parlamentul a adoptat revizuirea Constituției, pentru redefinirea familiei tradiționale. PSD a anunțat că scrutinul va avea loc pe 7 octombrie. Oana Roman a lansat un atac vehement pe marginbea acestui referendum.

„Se organizează un referendum inutil și imbecil, care am înțeles că are costuri de câteva zeci de milioane de euro!

Eu întreb și mi-aș dori un răspuns clar și concret: cu banii ăstia am putea construi un spital nou? Sau câte spitale am construi cu banii ăstia?

Sau banii ăstia ar ajuta să punem curent și canalizare în sutele de sate unde oamenii trăiesc ca acum 200 de ani?

Eu i-aș invita pe domnii ăștia care au inițiat și votat imbecilitatea asta de referendum să vina să stea o zi, 24 de ore, în casele fără curent și fără canalizare unde trăiesc 10 oameni într-o cameră și copiii își fac temele la lumânare!

Să vina să vadă cum e pe bune . Și după aia să-și piardă vremea și banii noștri pe aberații de referendumuri despre probleme care nu există.

La balamuc cu voi, nemernicilor !”, este mesajul transmis de Oana Roman.

Oana Roman este fiica fostului premier al României, petre Roman, și a Mioarei Roman. Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei, din mariajul celor doi rezultând o fetiță, Maria Isabela.

