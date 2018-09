Oana Roman, vacanță în Deltă cu familia. „Am venit ca să-i arătăm Isei frumusețile României” | FOTO

Vacanță de vis pentru Oana Roman și familia ei. Vedeta a ales să se relaxeze și să-și încarce bateriile în delta Dunării, acolo unde s-au simțit perfect. Imaginie cu Oana roman și familia ei în vacanță vorbesc de la sine despre cât de bine s-au simțit să petreacă în stil tradițional românesc, pe meleagurile natale.

„Petrecem o vacantă minunată în Delta Dunării unde am venit și că să-i arătăm Isei frumusețile României! Totul este minunat. Am făcut excursie cu barca prin Deltă și am vizitat la Tulcea Aquariumul și Satul Tradițional Pescăresc unde a văzut cum arată satele localnicilor și care le sunt tradițiile.

Locuim în Murighiol, unde am fost primiți exemplar și ne-am simțit minunat!”, le-a mărturisit Oana Roman prietenilor din mediul online.

Oana Roman este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Oana Roman este căsătorită cu Marius Elisei, din mariajul celor doi rezultând o fetiță, Maria Isabela.

Citește și: EXCLUSIV/ Situație absurdă la Universitatea din București. Zeci de absolvenţi sunt obligaţi să restituie bursele fiindcă au promovat toate examenele!