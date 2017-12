Pavel Bartoș merge la colindat cu fetele lui de Crăciun, despre care spune că este “cea mai importantă sărbătoare din familie”. Îndrăgitul actor și prezentator al emisiunilor “Vocea României” și “Românii au talent” de la PRO TV ne-a dezvăluit unde și cum va petrece Sărbătorile de iarnă, cum se pregătește pentru ele, la ce treburi își ajută soția, cine e responsabil cu cadourile și ce vedetă îi trece pragul, în fiecare an, între Crăciun și Revelion.

Libertatea: Se apropie Sărbătorile de iarnă și sigur e o perioadă deosebită la ține în casă, cu trei fete. Povestește-ne cum decurg “ostilitățile” în casa Pavel de Crăciun și Revelion…

Pavel Bartoș: În primul rând, am înțeles termenul de “Sărbători liniștite”. E tot ce-mi pot dori, și de aceea vom sta acasă, dar sigur vor veni la noi cei dragi. Casa noastră e întotdeauna plină de Crăciun și de Anul Nou! Anul asta am hotărât să nu mai plecăm nicăieri. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom duce la colindat, deorece colindatul face parte din plăcerile extraordinare de Crăciun. Am dus fetele de când erau mici, la țară, au învățat ce înseamnă tradițiile, le place treaba asta foarte mult și țin la ea, așa că ne vom vizită vecinii și vecinii ne vor vizită pe noi!

De când s-au născut fetele, Crăciunul a devenit cea mai importantă sărbătoare din familie. Oriunde am fi, oriunde am merge, petrecem de fiecare dată în familie. Dar Crăciunul a însemnat de când eram mic ceva extraordinar. Atunci, de Crăciun ți se aduceau cizmulițele și hainele pe care le foloseai toată iarnă și era o așteptare foarte mare. Dacă mai aducea Moșul și o portocală, o banană sau o ciocolată, erai extrem de fericit.

«La noi în familie toată lumea crede în Moș Crăciun»

Vă descurcați, tu și Anca, cu tot ce ține de pregătiri – decorat casa, împodobit bradul, pregătit masa – sau aveți nevoie de ajutoare?

Ne ocupăm doar noi și ne face plăcere, pentru că implicăm și copiii în toată treaba asta. Bine, marele merit este al Ancăi. Ea gestionează toate aceste lucruri. Eu mă ocup mai mult de împodobirea bradului, pentru că trebuie o mâna de bărbat ca să țină un brad în picioare și să-l facă să stea frumos. Iar dacă uneori nu stă chiar drept, nu e din cauza mea, ci pentru că așa e bradul. (râde)

Cum vă descurcați cu darurile, începeți să le luați din timp sau dați fuga pe ultima sută de metri să cumpărați tot ce au trecut fetele pe scrisorile către Moș Crăciun?

Noi nu cumpărăm daruri, noi îi trimitem scrisori lui Moș Crăciun și, în funcție de dorințe sau cât de cuminți am fost, primim cadouri de la Moș! Așa că nu noi facem cumpărăturile. Într-adevăr, Moș Crăciun are foarte multă treabă, dar s-a descurcat în fiecare an și nu ne facem probleme că nu o să se descurce și anul asta. Singură chestie de care ținem cont este ca din cele cinci scrisori pe care le pregătesc fetițele să ajungem la una singură, la un singur cadou, cel pe care și-l doresc cu adevărat. Ele au înțeles că Moș Crăciun trebuie să le ducă daruri tuturor copiilor.

Fetele voastre cred toate în Moș Crăciun?

La noi în familie toată lumea crede în Moș Crăciun, indiferent de informațiile care circulă în jurul nostru!

El e responsabil cu coptul pâinii de Crăciun

Te-a dat de gol Smiley că-ți place mult să mănânci… Care-s preferatele tale de pe masele de Crăciun și de Revelion?

În general, perioada Crăciunului este o perioada a mâncărurilor “sănătoase”. Îmi place să mănânc, dar îmi place să mănânc ceva bun. Norocul meu este că nu-mi plac dulciurile și atunci pot exagera în altă parte. Îmi plac sarmalele, salata boeuf. Bineînțeles, poți să le mănânci și în timpul anului, dar de sărbători au un alt gust. Totul are un alt gust atunci, totul capătă un alt sens. Vom avea parte de lucruri pe care “domnia sa” porcul ni le dăruiește, dar vom avea parte și de lucruri pe care “domnia sa” curcanul ni le dăruiește. Le combinăm. Dar salata boeuf e la putere.

Te implici în pregătirea sarmalelor, a cozonacilor? Ori te limitezi la “degustare”?

Mă implic, dar cozonac chiar nu apucăm să facem, ne-ar lua foarte mult timp. În rest mă implic, iar de Crăciun, ne coacem noi pâinea acasă. Mă implic în asta, pentru că îmi place mirosul pâinii calde, și atunci fac tot felul de rețete, mă joc. Pun în aluat bucăți de ceapă un pic călită, măsline, bucăți de șunculiță sau de cartofi. Fac pâinici în care pun tot felul de lucruri și ies extraordinare.

Smiley e nelipsit din casa lor de Sărbători

Smiley e nașul Sofiei. Este invitat, de obicei, de sărbători, având în vedere că e parte din familie?

Tot timpul, de când a intrat în familia noastră! Poate nu s-a întâmplat chiar de Crăciun, pentru că sărbătorește și el acasă, cu ai lui, dar ori înainte, ori după, între Crăciun și Revelion, ne vizităm. Nu avem cum altfel, mai ales că Sofia știe că Moș Crăciun vine și la Smiley acasă și sigur i-a lăsat ceva și acolo, așa că îl așteaptă cu drag. (râde)

Revelionul unde și cu cine îl petreci?

Acasa, tot acasă. Ne vom chema prietenii. Probabil că va fi cam aceeași gașcă cu care petrecem și Crăciunul. La noi va fi casă plină de copii, pentru că toți prietenii noștri sunt părinți.

