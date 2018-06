Pierderi uriașe pentru Tuncay Ozturk. Firma lui are datorii marii

Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin, Tuncay Ozturk, s-a mutat din țara natală, Turcia, în România, în urmă cu cinci ani. În România, acesta și-a deschis o clinică de kinetoterapie.

Cu tot succesul de care se bucură în plan profesional, Tuncay Ozturk are probleme de ordin financiar.

Astfel, potrivit wowbiz.ro, firma fostului partener de viață al Andreei Marin a înregistrat pierderi uriașe.

Conform statisticilor publicate de Ministerul de Finanțe, medicul turc are pierderi substanțiale. Firma prin care își desfășoară activitatea centrul său de kinetoterapie, din cartierul Primăverii, , a înregistrat pierderi importante în fiecare an și are un deficit de 80.000 de euro.

Astfel, firma lui Tuncay Ozturk, înființată în anul 2013, a bifat mereu deficit: 8.142 de lei în 2014, 6.437 de lei în 2015, 225.919 lei în 2016)și 119.311 lei (în 2017). Pierderile totale, în această perioadă, sunt de 359.809 lei, adică aproximativ 80.000 de euro.

În plus, la finalul anului 2017, firma medicului turc avea datorii de 800.697 lei, aproximativ 170.000 de euro.

Citește și: RETROSPECTIVĂ/ Săptămâna haosului în politică. Punct culminant în războiul lui Dragnea cu Statul Paralel