Povestea gecii preferate a lui Tudor Chirilă. A costat un leu

Tudor Chirilă a dezvăluit care este povestea din spatele gecii lui preferate. A văzut-o la Vocea României și a costat doar un leu.

Tudor Chirilă, pe care telespectatorii îl știu și din postura de jurat la emsiunea Vocea României, are o geacă preferată.

Despre oboectul vestimentar respectiv a făcut Tudor Chirilă, fiul regretatului jurnalist Ioan Chirilă, dezvăluiri pentru fanii săi pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Geaca respectivă a văzut-o la Vocea României și a costat doar un leu. I-a fost dărutită de stilistul show-ului de la Pro TV.

“Geaca asta e preferata mea în perioada asta și cea mai ieftină achiziție pe care am făcut-o vreodată. Povestea ei: eram la Vocea României, în semifinale cred, și mă tot învârtem pe lângă Eniko, stilistul showului, să văd cum îi îmbracă pe concurenți. Am văzut geaca, am pus-o pe mine, m-am uitat într-o oglindă și am întrebat a cui e.

A ta, a zâmbit Eniko. Cum, a mea? Păi și cât trebuie să-ți dau? Un leu. Am luat-o de la un târg de haine cu un leu. Încă îi sunt dator lui Eniko leul ăla”, a explicat Tudor Chirilă.