View this post on Instagram

EVA! ??? La foto final! ? esta fue una sesión muy sensual con mi amigo @manu_photo_ las fotos me encantaron, lo que más me gusto de esta sesión es demostrar la belleza del cuerpo de la mujer y la naturaleza, sé que fueron en extremo sensuales, fui muy criticada por mujeres, pero en lo personal las ame y quede enamorada de esta última foto, nunca me había atrevido hacer como tal una foto así pero las fotos de Manu me parecen hermosas y artísticas sin caer en lo vulgar, espero les guste y dejen de tirar tanto hate mujeres, si nos ayudáramos entre todas les aseguro llegaríamos más lejos y nos veríamos mejor!