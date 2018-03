Prima declarație a Elenei Ionescu, ex-Mandinga, după ce s-a aflat că e gravidă. Detalii neștiute despre cel care i-a devenit soț

Cântăreața Elena Ionescu, fosta componentă a trupei Mandinga, a făcut primele declarații după ce s-a aflat că s-a căsătorit și că este încărcinată cu primul ei copil.

Elena Ionescu, ex-Mandinga, s-a căsătorit în mare secret. Ba mai mult decât atât, vedeta este și însărcinată în aproape șase luni, urmând să devină mămică pentru prima oară peste puțin timp.

Elena Ionescu, care a slăbit 10 kilograme anul trecut, a făcut primele declarații despre căsătoria și sarcina sa în cadrul emisiunii “Răi Da’ Buni”, prezentată de Mihai Morar la postul de televiziune Antena Stars.

“Nu am simţit nevoia să spun chiar tot. Ne-am căsătorit la Primăria Sectorului 4. Vreau să fac botezul şi nunta în acelaşi timp. Îl cheamă Dragoş Stanciu. Sunt în 5 luni jumătate, aproape 6. Nu mai am conformaţia din trecut. După ce am venit la voi în emisiune, am început o relaţie cu Dragoş.

Mi-a plăcut să fiu discretă şi am considerat că nu este timpul să anunţ tot. Am vrut să mă remarc prin ce ştiu eu mai bine, adică prin muzică. Dragoş este un om extraordinar şi suntem foarte bine împreună. El este model, iar în timpul liber mai merge şi la prezentări de modă”, a dezvălui Elena Ionescu.