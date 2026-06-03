ChatGPT a atins un miliard de utilizatori activi lunar în luna mai, la aproximativ trei ani de la lansare, depășind ritmul stabilit de aplicații precum Google Maps, TikTok, Instagram și YouTube, mai arată Sensor Tower.

OpenAI, concurență intensă cu Anthropic

Acest record survine pe fondul unei concurențe tot mai intense între Anthropic și OpenAI pentru dominarea sectorului de inteligență artificială, aflată în plină expansiune.

În timp ce OpenAI se concentrează pe folosirea AI în viața tuturor oamenilor, Anthropic se concentrează pe servicii oferite corporațiilor. Claude este utilizat în special pentru programare, iar Claude Mythos este axat pe securitate cibernetică.

Datele arată că utilizatorii ChatGPT din SUA care au instalat aplicația rivală Claude de la Anthropic în primul trimestru al anului 2026 au petrecut cu 5% mai puțin timp pe ChatGPT la o lună după instalare.

Conform Sensor Tower, Claude avea 56 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global până în trimestrul al doilea, creșterea sa anuală fiind de aproximativ 640%, față de cea de 62% înregistrată de ChatGPT.

SpaceX, primul „unicorn” ce ajunge pe bursă

Anthropic a depus luni o cerere de listare pe bursă în SUA, în timp ce presa a scris că OpenAI se pregătește, de asemenea, să depună documentația în următoarele săptămâni.

Totuși, prima care se va lista va fi SpaceX, companie controlată de miliardarul Elon Musk ce produce rachete și care deține și rețeaua de sateliți Starlink.

Aceasta a fuzionat la începutul anului cu xAI, firma de inteligență artificială a omului de afaceri. xAI produce chatbotul Grok.

SpaceX vizează cea mai mare listare din lume, la o evaluare de 1.750 de miliarde de dolari, în timpul căreia intenționează să strângă 75 de miliarde de dolari.

Anthropic a depășit recent OpenAI ca valoare în timpul celei mai recente runde de finanțare, cu o valoare de 965 de miliarde de dolari, față de cele 852 de miliarde ale OpenAI.

Anthropic a strâns 65 de miliarde de dolari de la investitori, în vreme ce OpenAi a adunat în luna martie suma de 122 de miliarde.

Investitori de renume

În timp ce Anthropic are între investitori Google și Amazon, OpenAI are Microsoft și Nvidia.

Între acționarii SpaceX se află și Google, omul de afaceri Peter Thiel – cofondator PayPal alături de Musk și șeful Palantir, dar și fondurile Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Baron Capital Group, T. Rowe Price și Valor Equity Partners.

Anthropic a depășit recent OpenAI la venituri, aserțiune respinsă însă de compania condusă de Sam Altman.

Anthropic a fost fondată de Dario și Daniela Amodei, foști oficiali la OpenAI.

Circ cu Altman și Musk

Elon Musk a fost la rândul său cofondator al OpenAI în anul 2015, dar s-a retras în anul 2018.

Ulterior, a dat în judecată OpenAI și l-a acuzat pe Sam Altman că a deturnat organizația, care inițial era nonprofit, pentru câștiguri proprii.

Un juriu i-a respins în acest an acuzațiile afirmând că a depus procesul prea târziu.

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