Problemele de sănătate ale Silviei Stroescu, prima eliminată de la Exatlon. „Din păcate, încă nu pot…” | FOTO

Silvia Stroescu, fostă gimnastă de performanță, a făcut parte din echipa faimoșilor din cea de-a doua ediție a concursului Exatlon România, difuzat de postul de televiziune Kanal D.

Silvia Stroescu a fost prima eliminată din competiția Exatlon România, care se filmează în Republica Dominicană. Revenită în țară, Silvia Stroescu a fost invitată la emisiunea Fan Arena, de la Kanal D, unde a explicat cu ce probleme de sănătate se confruntă.



„La o entorsă de gradul doi chiar trebuie două săptămâni să nu calci, să menajezi piciorul și nu ce am făcut eu. Acum mi-a mai trecut puțin, de asta port acest ghips, un fel de ghips, o atelă. Din păcate, încă nu pot să întind vârful, încă doare. Aș vrea să se știe că eu chiar am alergat și am încercat să realizez acele trasee care chiar nu erau ușoare, cu nămol, cu nicip, cu apă și așa mai departe, cu glezna în felul acela…

… Am zis dacă am trecut peste atâtea dureri, o să încerc să trec și peste asta, dar mi s-a demonstrat că, din păcate, nu știu, poate am reușit când aveam 20 de ani, dar acum, după 14 ani după ce m-am retras din activitatea de sportiv, e mai greu să-și revină organismul și să te și adaptezi la condiții noi și la…”, a declarat fosta gimnastă de performanță Silvia Stroescu.

