„Probabil că s-a înțeles greșit, eu am venit la domnul Brancu aseară, după care mi-am onorat un contract de la Slănic Moldova. Am avut alte probleme, am fost la băiat, la cimitir. Nu știu ce au înțeles ăștia din televiziune. Când am fost bolnav am recunoscut la toată lumea, am avut niște probleme mai delicate, am avut asta cu mușchiul de la piciorul drept, dar mulțumesc lui Dumnezeu, pot să alerg, să muncesc. Dacă aș spune că sunt minunat, râdeți de mine. De la o vârstă încolo te mai doare ceva. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am mai revenit după pierderea băiatului…a început să ni se întipărească în minte că mergem la băiat. De 8 luni de zile nu lipsește nimeni de la mormântul lui. Sunt foarte bine cu soția, o iau și pe ea cu mine într-o vacanță, am o casă la munte, ca o casă la țară.' a povestit îndrăgitul Nelu Ploieșteanu, la Star News.

Fiul lui Nelu Ploieșteanu a murit în luna aprilie a anului trecut. Mihăiță, care avea 28 de ani, era crescut de fosta soție a lui Nelu Ploieșteanu, Elena.

