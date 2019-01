Are sau nu Hannelore o relație? A spus foarte clar

După ce s-au făcut numeroase speculații în ceea ce privește viața sa sentimentală, Hannelore a spus foarte clar că nu are nicio relație, cel puțin deocamdată.

„Nu am nicio altă relaţie. Am scris pe Facebook că nu locuiesc singură. Locuiesc cu prietena mea şi cu cei doi căţei ai mei. Atenţia este una şi a fi într-o relaţie e cu totul alta. Nu e nicio confuzie, suntem oameni, tuturor ne plac alţi oameni. Nu o să rămân singură toată viaţa.

Nu am ştiut exact ce sentimente am pentru Andi, din cauza asta am zis că sunt confuză. Am trăit şapte ani alături de acelaşi bărbat şi nu am ştiut cum este sentimentul de îndrăgosteală faţă de alt bărbat.

Nu ştiam cum e să primeşti de la un alt bărbat ceva ce nu mai primeşti de la bărbatul tău. Andi mi-a oferit exact ce am avut nevoie, ce mi-a lipsit cel mai mult – atenţia”, a afirmat Hannelore, potrivit okmagazine.ro.

Hannelore a fost una dintre cele mai comentate concurente din ultimul sezon al show-ului Insula Iubirii, difuzat de Antena 1. Hannelore a fost în centrul atenției pentru comportamentul duplicitar pe care l-a avut față de iubitul ei, Bogdan, care i-a devenit soț ulterior, dar și față de ispita Andi. De curând, Hannelore și Bogdan au confirmat că au divorțat. După separarea celor doi, Hannelore a fost văzută în compania ispitei Andi, însă acesta din urmă a spus că între cei doi nu este nicio relație.

