Silvia Dumitrescu, mândră de noul ei look după ce a slăbit foarte mult. “Am izbutit să realizez cât de nocive sunt”

În ultima vreme, cântăreața Silvia Dumitrescu arată din ce în ce mai bine. Artista a reușit să slăbească 15 kilograme.

Într-un interviu pentru Formula As, Silvia Dumitrescu a vorbit despre cum se simte acum.

“Mă bucur că aşa se vede în exterior, pentru că aşa mă şi simt. Sunt mân­dră că am slăbit cinci­spre­zece kilograme. Odată cu trecerea tim­pului mi-am dat seama că trebuie să fiu mai atentă cu sănătatea, să mă menajez, aşa că pa­siunea mea incredibilă pentru dulciuri a fost înlocuită de convin­gerea că ele îmi fac cu adevărat rău. Am răs­turnat ecuaţia! Toată viaţa am fost de neoprit la capitolul dulciuri şi, iată, am izbutit să realizez cât de nocive sunt, de fapt, pentru organism. Cât despre veselia şi culorile din viaţa mea, îţi spun că starea de bine, energia care vine din interior, dorinţa de a da din bucuria mea publicului, mă transformă într-o persoană mai tânără. Tinereţea din sufletul meu este nemuritoare.

Eu întotdeauna am fost mai copilă­roasă şi am refuzat să-mi reprim latura asta. Copilul din mine e viu şi sper să nu moară nicio­dată. Unii mă critică, consideră că este un defect, eu în schimb cred că este un dar. Unii mă în­deamnă să mă maturizez şi eu odată, dar ei nu ştiu ce matură sunt eu de fapt. În momentele importante ale vieţii mele am fost şi sunt extrem de matură, calculată, chiar drastică. Aleg des calea înţeleaptă, parcă mi-ar şopti mereu Dum­nezeu în ureche care este menirea mea şi ce alegeri să fac.

Dar în viaţa de zi cu zi, este păcat să pierdem cu totul copilul din noi. Una dintre cele mai importante calităţi ale copiilor este sinceritatea. Ei spun ce gândesc, exact atunci când gândesc. Eu cred că asta trebuie să facă şi oamenii mari, eu una ţin neapărat să rămân sinceră şi corectă faţă de oameni. Dacă simţi nevoia să-i spui cuiva cuvinte frumoase, fă-o atunci, pe loc, pentru că s-ar putea să nu se ivească o a doua şansă.

Evident că viaţa şi expe­rienţa ne învaţă să fim diplomaţi, evident că trebuie să existe şi un minim de cenzură a vor­belor noastre, dar sinceritatea nu trebuie înlocuită niciodată de convenţii. Mie îmi place să spun vorbe bune, să laud oamenii când merită, să le zâmbesc. Cred cu tărie că sinceritatea este cea mai frumoasă formă a curajului. Cred, de aseme­nea, că ea nu va pieri dacă ne încăpăţânăm să nu alungăm copilul din noi înşine”, a declarat Silvia Dumitrescu.

