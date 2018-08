Tania Popa a făcut anunțul despre fiica ei. „S-a mutat de acasă, e ciudat”

Tania Popa este cunoscută ca actriță, dar și ca marea câștigătoare a show-ului Ferma Vedetelor, de la Pro TV. La scurt timp după ce a ieșit învingătoare în concursul respectiv, Tania Popa a făcut nunta cu partenerul ei de viață, Veaceslav Damian. Tania Popa și Veaceslav Damian formează un cuplu de 10 ani.

Tania Popa și Veaceslav au împreună un băiat, Slavic. Actriţa a mai fost căsătorită de două ori şi din primul mariaj are o fiică, Daria, în vârstă de 18 ani.

Actrița și partenerul ei de viață au fost invitați la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV. Cei doi au explicat că au avut o vară foarte plină, iar Tania Popa a anunțat că fiica sa din prima căsnicie, Daria, este studentă și s-a mutat de acasă.

„Ne-am plimbat cu treabă… Am tăiat turte, am botezat. Avem cinci perechi de fini. În fiecare an mergem la Verona să ne vedem finii, la Timișoara, la București. N-am apucat să ne odihnim deloc…

Daria e studentă, s-a mutat de acasă, e ciudat. Te trezești că vorbești cu copilul doar la telefon. Ea voia să plece de mult de acasă, e o persoană independentă. Eu sunt mama cea mai cool, așa zic ceilalți. El (n.r. soțul ei) e răul cu curățenia, cu disciplina. Nu sunt o mamă stresantă”, a declarat Tania Popa.

