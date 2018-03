EXCLUSIV/Actrița Tania Popa face nuntă la teatru. Petrecere cu 100 de invitați la 10 ani de când s-a măritat. ”N-am apucat până acum!”

Tania Popa trăiește o poveste de dragoste demnă de un scenariu de film. Și-a cunoscut soțul în club, s-au căsătorit rapid, a rămas însărcinată și la un deceniu de la oficializarea relației, actrița și soțul ei au decis să facă nuntă cu peste 100 de invitați.

Tania Popa și partenerul ei de viață, Veaceslav Damian, împlinesc în această primăvară un deceniu de când au devenit soț și soție. Vor celebra evenimentul printr-o petrecere grandioasă. Data nu a fost aleasă întâmplător.

“Pe 18 mai ne-am căsătorit religios. De aceea e 18 mai, pică vineri, dar la artiști nu contează. Va fi și o reînnoire a jurămintelor, evident, la preotul nostru, Cristian. Pe 18 mai fac nuntă, pentru că atunci nu am apucat. Ne-am luat peste noapte. Pe soțul meu nici nu-l cunoșteam foarte bine și nu am apucat decât să facem cununia religioasă și civilă și fără petrecere. Și bărbatul meu a zis: Îți fac petrecere, îți promit, dar la 10 ani! Și iată că s-au făcut 10 ani și nu are încotro, trebuire să se țină de cuvânt”, a declarat, pentru Libertatea, Tania Popa.