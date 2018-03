Tania Popa face casă pentru bătrâni pe terenul lui Cristi Iacob. Cel mai de suflet proiect al îndrăgitei actrițe – care a făcut echipă cu Busu în emisiunea “România, jos pălăria!” și a anunțat la sfârșitul anului trecut că e pe cale să se mărite, la 45 de ani – e pe cale să se concretizeze, de când colegul ei la fel de inimos a ales să doneze pentru o cauză nobilă pământul moștenit de la părinții săi.

Tania Popa este un om cu suflet mare. Vrea să le ofere bătrânilor un trai mai bun și nu se rezumă doar la promisiuni. Luni seara, de exemplu, actrița și-a strâns colegii la Teatrul Elisabeta, pentru un spectacol caritabil intitulat “Nu avem decât ceea ce dăruim!”.

“S-a adunat un șir impresionant de artiști, în primul rând cu un suflet imens, pentru că fac totul pro bono, au venit fără să îi rog, doar am întrebat: «Ți-ar face plăcere să faci o faptă bună?». Și iată că s-au adunat: Medeea Marinescu, Marius Manole, Marius Gîlea, Alexandra Velniciuc, Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Daniel Iordăchioaie, Cristi Iacob, Mihai Călin, Ion Parea, Horia Moculescu, Andrei și Grațiela Duban, într-un spectacol în care fiecare face ce îi place. Tot ce adunăm se duce direct în fondul Fundației Crucea Alb Galbenă, care se ocupă de bătrâni, de îngrijirea medicală a bătrânilor la domiciliu. Când am fost o dată întrebată de proiecte de viitor, am aruncat o vorbă că vreau să fac o casă de vacanță pentru bătrâni. Nu-i zic azil de bătrâni, ci casă de vacanță pentru oameni în vârstă. Și am fost contactată pe Facebook de cei de la Fundație și mi-au zis dacă nu vreau să încercăm, adică să îmi fac mâna, ca să zic așa. Și atunci am tot căutat variante, pentru că ăsta este lucrul cel mai important pentru ei: fonduri financiare. Că se mai milogesc, săracii, de un căruț, de o trusă medicală, cu toate că le obțin extrem de greu… Acum le va fi mai ușor, măcar pentru o perioadă”, a declarat, pentru Libertatea, Tania Popa.

Actrița a avut sprijinul Teatrului Elisabeta, care i-a pus la dispoziție gratis sala pentru spectacol. Iar spectatorii au cumpărat bilete știind că vor face, la rândul lor, un bine. “Bătrânii sunt cei mai defavorizați, eu tot timpul spun asta. Copiii sunt mai descurcăreți, chiar dacă sunt mici, la bătrâni e din ce în ce mai rău, nu din ce în ce mai bine. Și atunci, mi se pare onorabil să facem asta”, a precizat artista.

Separat de proiectul întreprins pentru Fundația Crucea Alb Galbenă, visul Taniei Popa de a le face viața mai ușoară oamenilor în vârstă defavorizați e pe cale se concretizeze, pentru că lucrurile par să se lege firesc. Prezentându-și intențiile oamenilor apropiați, actrița a avut parte de o surpriză extrem de plăcută din partea unui coleg de breaslă.

“Eu arunc vorbe, dar mă țin de ele, pentru că sunt extrem de ambițioasă pentru lucrurile care îmi fac mie bine la suflet. Eu așa funcționez: nu că am făcut eu nu știu ce rol sau că am mai făcut un film, nu, ci să-mi hrănească sufletul. Și am aruncat așa vorbe în stânga în dreapta, că așa obții, și am găsit un aliat. Primul meu aliat este Cristi Iacob, actorul de la Teatrul Mic, adorabilul Cristi Iacob, care a zis: «A, dar eu am de la părinți 5.000 de mp cu care nu am ce face la Curtea de Argeș, lângă pădure, nu prea poți să faci mare brânză». «Cum nu poți?», «Facem acolo casa de vacanță!». «Și a zis: uau!». Primarul ne așteaptă cu brațele deschise ca să ne ajute cu toate treburile la nivel local. Eu merg până în pânzele albe, pentru asta nu îmi este rușine să bat de la ușă la ușă, să zic la ăștia care sunt mai avuți: hai, băgați mâna în buzunar, că avem o treabă serioasă de făcut! Cam asta e”, a declarat, pentru Libertatea, Tania Popa.

Actrița speră ca în această vară toate treburile să fie puse la punct, la nivel birocratic, ca să poată să demareze construcția casei.

