Adela Popescu și-a șocat fanii. S-a fotografiat dezbrăcată în pat, alături de fiul ei

De-a lungul vremii, Adela Popescu a fost întotdeauna considerată o persoană discretă, elegantă și modestă. aparițiile sale în paginile ziarelor sau revistelor au fost orientată ori pe carieră, ori pe frumoasa ei viață de familie. De aceasta dată, însă, Adela a ieșit total din tipare.

Actrița, prezentatoare a emisiunii ”Vorbește lumea!” a postat pe o rețea de socializare o fotografie total atipică, cel puțin dintr-un punct de vedere. Adela Popescu e în pat, sprijinită de o pernă mare, acoperită până usor deasupra sânilor cu o pilotă – lăsând să se ghicească ori că e îmbracată sumar, ori că e dezbracată. Și își ține fiul în brațe.

O imagine idilică a dragostei de mamă, care însă a strârnit controverse pe rețeaua de socializare. Mulți dintre fanii artistei îi comentează ipostaza, evident prin prisma prezenței copilului într-o imagine considerată a fi cu notă sexuală.

Adela a mai avut o singură fotografie controverată, postată pe blogul ei, în care își alăpta fiul.

“Mi-am dorit mult să alaptez. Alexandru are acum un şi aproape două luni şi încă este hrănit la sân. Ce este mit sau adevăr din toate informaţiile cu care suntem bombardate, mi-ar placea să discutăm aici. Dar…să o luăm cu începutul. Încă din clipa în care am rămas însărcinată am ştiut că vreau să nasc natural şi să alăptez. Analizăm cele două aspecte ale viitoarei mele vieţi de mamă extrem de cerebral şi în discuţiile pe care le aveam cu cele ce nu-mi împărtăşeau convingerile foloseam argumente cu două puncte şi liniuţă. În urma nenumăratelor studii citite despre acestea îmi extrăsesem exact argumentele ce îmi întăreau deciziile deja luate. Aveam sentimentul că aşa voi fi o mamă ca la carte„, a scris atunci Adela pe blogul personal.

Ca și acum, părerile au fost împărțite, multe femei susținând poziția Adelei, dar altele condamnând mai degrabă expunerea în public a unui ”act intim”.