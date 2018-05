Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica ei, Violeta, în vârstă de 11 ani. Chiar dacă o ține departe de ochii curioșilor, vedeta vorbește des despre fetița ei și despre cât de mult îi seamănă.

„Mi-e dor de ea! Nu am văzut-o de azi dimineață, mi-e dor pentru că am plecat acum și pentru că ea nu venise de la școală. Mi-o doresc în brațe, trebuie puțin muștruluită. I-am zis că pentru asta am făcut-o, ca să o rup! Că fălcuțele sunt făcute pentru a fi ronțăite! Dar este prea adolescentă și m-a anunțat că aș putea să mai răresc gesturile astea pentru că o fac de rușine”, a spus Andreea Marin la Pro tv.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică a vorbit și despre vedetele noastre. „Toate suntem femei simple, dar ne prefacem noi, punând o haină mai ulchită pe noi…Suntem femei normale, ar trebui să mai lăsăm nasul ăsta jos, că faptul că apari pe tv mai des decât altcineva, nu îți dă o importanță mai mare”, a mai spus Andreea Marin.

Recent, Andreea Marin a vorbit despre cel de-al doilea copil. Vedeta a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei în ultima periodaă, dar și despre temerile sale. Vedeta a recunoscut că își dorește să devină din nou mamă.

Citește și