Zece persoane au fost duse la audieri

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, au pus în executare, pe 10 iunie, zece mandate de aducere.

Persoanele vizate sunt bănuite într-un dosar penal care include mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, șantaj, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.

Potrivit IPJ Cluj, principalul suspect este un bărbat de 31 de ani, din municipiul Dej, administrator al unui service auto. Anchetatorii susțin că acesta ar fi coordonat și organizat producerea intenționată a mai multor accidente rutiere soldate cu pagube materiale, pentru a induce în eroare a societățile de asigurare și pentru a obține despăgubiri necuvenite.

Angajați ai service-ului ar fi ajutat la schema cu accidente

Polițiștii spun că administratorul ar fi beneficiat de sprijinul unor angajați ai societății comerciale. După producerea accidentelor, ar fi fost întocmite documente care conțineau date nereale. Acestea ar fi vizat împrejurările producerii evenimentelor, locul în care ar fi avut loc accidentele și identitatea conducătorilor auto.

Practic, anchetatorii suspectează că accidentele erau prezentate către firmele de asigurări ca evenimente reale, deși ar fi fost provocate intenționat.

Nouă persoane, sub control judiciar

După audieri, opt persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Dej cu propunere de arestare preventivă, însă instanța a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Până acum, autoritățile nu au comunicat valoarea prejudiciului și nici câte accidente sunt vizate exact în dosar. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a modului în care ar fi fost folosite documentele depuse la societățile de asigurări.

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