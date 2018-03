Una dintre actrițele care știe exact ce înseamnă teatrul independent este Andreea Șovan, pe care o putem urmări de ceva timp și pe internet. Alături de alte trei colege de breaslă a creat un serial difuzat exclusiv online și în care se vorbește despre …actorie. În afară de Casting, însă, Andreea Șovan este atentă la ce se întâmplă în lume, participă la selecții sau face proiecte.

Dificultatea timpului în care trăim e că trebuie să fii one man army, spune Andreea Șovan. A merge la castinguri e ca aerul pentru un actor care a ales să fie independent. “Trebuie să mergi, să lupți, s-o iei de la capăt, să n-o iei în personal”, mai spune ea. De aici a și pornit ideea serialului Casting, în care joacă alături de Ana Udroiu, Olimpia Melinte și Romina Sehlanec.

“E foarte greu să duci un proiect până la capăt. E foarte ușor să îl începi, foarte multă lume are idei, și noi am avut idei, ideile sunt peste tot. E foarte complicat să îl vezi împachetat frumos. Și noi am reușit să facem asta, desigur cu ajutorul unui regizor și al unei case de producție”, spune actrița. Ceea ce facem noi e un pionierat, explică Andreea Șovan. Serialul le-a pus pe cele patru actrițe în postura de…antreprenoare artistice, întrucât privesc serialul ca pe o investiție. “Noi am pornit acest serial și de la bun început am investit în el. E o investiție ca la o producție. E ca și cum ai întreba un om care are un business cât ai profit. E o investiție în timp. E un fel de antreprenoriat artistic. Trebuie să riști mult dacă vrei să câștigi”.

Atentă la #metoo

Un alt proiect la care a participat Andreea Șovan este Pena, un spectacol în care două actrițe personifică șase situații în care se găsesc femeile în societatea modernă.

Cele șase povești au fost construite pe situații luate din realitatea românească, după cum susțin cei din echipa de producție: femeia ultra-ortodoxă față în față cu păcatul; femeia masculinizată în luptă cu propria identitate; tânăra abuzată de tată; tânăra fără acces la educația sexuală, forțată să avorteze; femeia bătută de soț; tânăra agresată din cauza orientării sexuale.​ Andreea Șovan a lucrat la acest proiect cu două foste colege de facultate. “Pena este un proiect care pare feminist, dar nu e. Nu sunt o activistă feminist, dar am o zonă feministă…Cred că toată lumea ar trebui s-o aibă, având în vedere circumstanțele geopolitice și sociale, #metoo sau ce se întâmplă în Polonia cu interzicerea avortului”, explică Andreea.

Acum, ea lucrează alături de colegele ei din Casting la sezonul 2, în care se anunță schimbări mari. Cele patru au de gând să se joace și mai mult cu personajele lor. “Vom arăta ce nu am reușit să arătăm în sezonul 1, adică și latura asta reală, umană, vulnerabilă a fetelor ăstora. Ca în serialele cult din America, de exemplu Friends. Tu îi vezi ca pe o gașcă, dar fiecare are individualitatea lui și mergi cu fiecare separate, îi știi povestea, îi știi dubiile, îi înțelegi temerile”.

