Cătălin Măruță a căzut pe scări cu fetița în brațe.Realizatorul tv a povestit cum s-a întâmplat totul și de ce a ajuns la spital.

Deşi a căzut şi s-a lovit puternic, el nu i-a dat drumul micuţei Eva, care s-a ales doar cu o mică sperietură. În urma vizitei pe care a făcut-o la o clinică, medicii i-au pus o orteză la piciorul stâng, pe care va trebui să o poarte o perioadă.

„Tăntălău… ce să se întâmple, am picat pe scări şi am alunecat pe scări. (…). Problema era că putea să fie grav… nu, că nu era să mor. Eram cu fetiţa în braţe, am căzut pe scări, dar am fost un tată erou, am ţinut-o în braţe, nu i-am dat drumul deloc micuţei.”, a povestit prezentatorul TV în cadrul emisiunii „La Măruţă”.

Andra și Cătălin Măruță se numără printre părinții care ar face orice pentru copiii lor, încercând să le înțeleagă toate dorințele. Așa că, nu mare ne-ar fi mirarea dacă în curând cei mici își vor întrece părinții în ceea ce privește numărul de admiratori. David și Eva au deja un număr impresionant de prieteni în mediul virtual.

