Andra și Cătălin Măruță se numără printre părinții care ar face orice pentru copiii lor, încercând să le înțeleagă toate dorințele. Așa că, nu mare ne-ar fi mirarea dacă în curând cei mici își vor întrece părinții în ceea ce privește numărul de admiratori. David și Eva au deja un număr impresionant de prieteni în mediul virtual.

Deși pe site-urile de socializare apar conturi cu numele lui David și Eva Măruță, moderatorul TV a ținut să ne precizeze că cei doi nu au intrat în spațiul virtual, ci că acele pagini au fost făcute special pentru ca alte persoane să nu le falsifice conturile. „Lucrurile stau în felul următor. Conturile de pe site-urile de socializare ale copiilor nu sunt niște conturi pentru a posta sau pentru a pune diverse lucruri, ci pur și simplu au fost niște conturi care să arate că David și Eva nu au conturi oficiale. Știu că pare complicat toată chestia asta, dar să-ți explic. De-a lungul timpului au fost făcute foarte multe conturi cu numele lor și atunci erau foarte mulți oameni care îmi spuneau că au văzut ce a postat David sau Eva, iar noi încercam să le explicăm că nu se poate așa ceva, copiii mei nu au conturi de Facebook și Instagram, iar ei nu credeau. Am văzut că sunt zeci de mii de conturi cu numele lor nu am făcut nimic altceva decât să încercăm să securizăm această treabă. Ei au niște conturi, dar unde nu sunt fotografii, doar ca lumea, atunci când citește un post pe canalul Andrei să vadă că ăla ar fi oficial”, ne-a declarant Cătălin Măruță.

Andra și Cătălin Măruță sunt părinți devotați

Cu sau fără conturi reale, cei doi copii de 2 și respectiv 6 ani au toate șansele ca în curând să devină extrem de celebri. Atât David, cât și Eva dau semne că vor să facă parte din showbiz. „Eu cred că lucrurile or să fie împărțite. Eva este înclinată mai mult spre muzică. Îi place să cânte și este destul de talentată pentru doi ani și două luni pe care îi are. David 100% se va face magician sau prezentator. Îi place să prezinte, să vorbească, să-și facă videobloguri. Încă nu are canalul lui de YouTube, dar mă pune pe mine de fiecare dată când avem câte un moment, să-l filmez, că el vrea să-și facă videoblog. Avem un prieten foarte bun, un vlogger foarte tare și stând toată ziua împreună a căpătat gustul de a fi și el videoblogger”, ne-a mai spus amuzat soțul Andrei.

