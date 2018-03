Ce a învățat Carmen Tănase de la personajul ei din “Fructul oprit”

Carmen Tănase mărturisește că a încercat să-i ofere personajului său o doză de umor, dorind să-l facă plăcut publicului, în ciuda trăsăturilor pe care le are, însă și ea a învățat de la Roxana un lucru extrem de important.

“Roxana îmi este foarte dragă! Deși, nu seamăn deloc cu ea, nu am nici o legătură cu ea, însă încerc de vreo două luni de zile să acționez ca ea. De foarte multe ori când ești foarte de treabă și foarte cumsecade, când ești permisiv, oamenii înțeleg altceva… Și atunci, am zis: “Hai, domne, să învăț ceva mai mult de la Roxana!”. Hai să-i zic aplomb, ca să nu-i zic altfel, tupeu.”, a spus îndrăgita actriță , recent, la “Observator”.

Obișnuită să-și urmărească mereu interesul, Roxana Baicu Popovici se crede importantă și vrea mereu atenție din partea celorlalți. Aflată în faliment după moartea soțului, Roxana Baicu Popovici este nevoită să își ia adio de la viața plină de opulență de care se bucura odinioară. În ciuda trăsăturilor negative pe care le are Roxana, Carmen Tănase a încercat să-și umanizeze personajul, oferindu-i o doză de umor. Îndrăgita actriță mărturisește că și ea a învățat o lecție importantă de la personajul ei din “Fructul oprit”.

Nu a ascuns faptul că în momentul în care fiul său a terminat studiile, s-a urcat pe ”tavan de fericire”. Cunoscuta actriță Carmen Tănase nu are nici ea aminitiri tocmai plăcute de pe băncile școlii. Are zeci de filme și piese de teatru la activ și este, fără îndoială, una dintre cele mai în vogă actrițe autohtone. Carmen Tănase urca pe scenă la 21 de ani, iar de atunci a avut o carieră în ascensiune. Cu toate acestea, potrivit propriilor sale mărturisiri, artista, care recent a împlinit 57 de ani, nu are amintiri prea plăcute despre școală.

