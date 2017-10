Cine sunt Mircea Zara și Ciprian Șchiopu. Cei doi intră în aventura Fort Boyard

Cine sunt Mircea Zara și Ciprian Șchiopu, care vor intra în aventura Fort Boyard, alături de Elena Lasconi, Andreea Antonescu și Mihai Rait.

Cei cinci concurenți vor avea de trecut prin mari emoții și vor avea de înfruntat șerpi, șobolani, lighioane, înălțimea, dar și ghicitorile bătrânului Fouras. Elena Lasconi se va lupta pentru a-și menține echilibru într-o cursă infernală. Mircea Zara se va târâ pe sub podele pline de șerpi. Andreea Antonescu va demonstra că poate face orice își propune. Mihai Rait va încerca să își învingă teama de înălțime, iar Ciprian Schiopul va demonstra că timpul este de partea lui.

Cine sunt Mircea Zara și Ciprian Șchiopu de la Fort Boyard

Dacă Elena Lasconi, Andreea Antonescu și Mihai Rait sunt trei personaje extrem de cunoscute în showbiz, puține lucruri se știu însă despre Mircea Zara și Ciprian Șchiopu.

Cine este Ciprian Șchiopu

După ce a locuit câțiva ani în Italia, acolo unde și-a început cariera de luptator profesionist, Ciprian Șchiopu a renunțat la tot pentru a se dedica 100% sportului. S-a mutat la Bucuresti pentru a se antrena alaturi de vedetele de la Respect Gym, sub comanda lui Alin Panaite, și l-a convins pe Eduard Irimia de potentialul sau in momentul in care a facut un meci de pregatire cu un sârb venit tocmai din Elveția pentru a-și încerca norocul la Superkombat. Deși era mai usor cu 10 kilograme, sportivul din Caracal a dominat autoritar, iar in august, la Targoviste, isi facea debutul oficial. A pierdut la decizie split în fața unui adversar de calibru, marocanul Ibrahim El Bouni, însă a impresionat pe toată lumea. În octombrie, la Giurgiu, a debutat într-un World Grand Prix, invingându-l prin KO tehnic în repriza a doua pe italianul Jacopo Bianconcini.

Cine este Mircea Zara

Mircea Zara s-a nascut pe 19 septembrie 1965. A lucrat în televiziune la TELE 7 ABC, pe vremea când acolo lucra și Mihaela Rădulescu. Are multi prieteni in show-bizz. cea mai cunoscuta fiind prietenia lui cu Loredana Groza. De ce este Mircea Zara controversat? Dupa designerul Răzvan Ciobanu, Mircea Zara si-a recunoscut public orientarea sexuala diferita de a celorlalti.

