Deși nu e de mult timp cu Cristina și nu dădea semne că va merge prea curând, din nou, la altar, Damian Drăghici și-a luat prin surprindere toți apropiații și a făcut marea cerere. Se pare însă că inelul de logodnă a venit nu tocmai firesc, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, ci a fost strecurat pe degetul tinerei mai repede decât era prevăzut, pentru ca ea să nu plece de acasă! Conform surselor noastre, această cerere a fost mai mult ca o declarație de dragoste deschisă, prin care muzicianul a vrut să o împace pe tânără, s-o convingă să-i rămână alături. Și a venit după o ceartă aprigă, în timpul căreia Cristina i-a reproșat lui Damian că nu-și recunoaște statutul de bărbat singur și că lasă mereu impresia că încă mai este însurat cu fosta, iar asta o pune pe ea în postura ingrată de amantă…

De cea de-a doua nevastă a divorțat în mai

Divorțat din luna mai a acestui an de Paula Rosenberg, Drăghici a preferat discreția și nu a făcut public noul statut. Asta, deși fosta soție a declarat, la un moment dat, că nu mai are nici un fel de colaborare cu Drăghici (n.r. – pe lângă statutul de soție, Paula era tour manager, impresar, avocat, contabil și tot ce altceva mai este nevoie într-un staff), nici profesională, nici personală. Văzând că nici după această mărturisire Damian nu i-a atitudine și nu o prezintă în cercurile de prieteni drept iubită oficială, Cristina Stroe a pus piciorul în prag și l-a amenințat că-l părăsește.

„De-o vreme încoace, tot dau târcoale gândului că e vremea să-i propun să fie soția mea, dar nu prea am știut cum. În general, e visul oricărei femei să fie cerută în căsătorie într-un mod cât mai original. Poate nu este cel mai creativ sau romantic momentul în care s-a întâmplat cererea, dar anul acesta mi-am propus să fac tot ce simt și să dau frâu liber sentimentelor. Viața mea s-a schimbat radical de când am cunoscut-o pe Cristina. Mă completează, mă liniștește și îmi oferă dragostea de care am nevoie, iar în egală măsură, îmi este pur și simplu inspirație. Am avut emoții foarte mari, nu știam cum o să reacționeze și care va fi răspunsul ei, mai ales că ea nu știa absolut nimic din ceea ce urma să fac. Am traversat împreună momente dificile, iar în ultimele zile am conștientizat că trebuie să fac pasul ăsta. Acum am depășit toate situațiile și ne bucurăm doar de emoțiile frumoase care ne copleșesc”, ne-a declarat artistul.

„M-am blocat și nu am știut cum să reacționez”

În ciuda diferenței de vârstă de 23 de ani, Cristina vede în Damian bărbatul pe care l-a așteptat toată viața.

„În ultimul an, am învățat că dragostea trebuie trăită, simțită și mai puțin expusă sau transpusă în cuvinte, căci atunci când vine vorba de mine și de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul unora. În ceea ce privește ultimul an, a fost unul plin de provocări, de încercări, dar și de realizări, un an în care am simțit mai mult, am trăit fiecare clipă și am iubit intens, toate acestea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine. Am învățat împreună din lucrurile pe care le-am traversat împreună. Anul ăsta pot spune că am evoluat împreună din toate punctele de vedere și fiecare a înțeles că nici un vis nu-i prea îndrăzneț și că tot ce-ți dorești se poate îndeplini. Cu siguranță, unul dintre cele mai emoționante momente din viața unui cuplu este cererea în căsătorie. Nu m-am așteptat ca acest lucru că se întâmple nici o secundă, mai ales în contexul în care mă aflam, la televizor. Simțindu-mă copleșită de fosta relație, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc că un lucru atât de special și intim să fie făcut public, așa că m-am blocat și nu am știut cum să reacționez. Știam că Damian este spontan și imprevizibil, însă nu m-am gândit la asta. Dincolo de urcușurile și coborâșurile din relația noastră, două lucruri esențiale ne-au unit: dragostea care ne-a făcut să trecem peste orice obstacol și pasiunea pentru muzică. Tot ce simt și tot ce pot să spun se rezumă la faptul că sunt fericită, iubesc și sunt iubită”, ne-a declarat și Cristina Stroe.