Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani de zile, au împreună și un băiețel pe nume Andrei. De-a lungul timpului, multe discuții au apărut privind relația celor doi. Damian Drăghici are 53 de ani, iar ea 30.

Privind diferența de vârstă dintre ei, Cristina Stroe, care e și ea cântăreață, s-a amuzant într-o declarație pentru ego.ro: „Ca să vă zis sincer, că ne tot întreba lumea cum este cu diferența de vârstă dintre noi. La toți le-am zis că este foarte nasol cu diferența de vârstă, că eu am vreo 56 de ani și el 15”, a declarat amuzată aceasta.

Cristina Stoe: „Îmi place să am confortul omului care nu e neapărat public”

Privind participarea lor în emisiunea de la Antena 1, Damian Drăghici a explicat cum a acceptat provocarea alături de iubita lui. „Păi asta face ea, cântă, și am zis să venim la „Te cunosc de undeva!”. Am fost abordați mai de mult de cei din producție și acum am considerat că a fost momentul”, a zis el, fiind completat de Cristina Stoe.

„Noi nu cântâm împreună. Am cântat un pic înainte să fiu însărcinată, și când am fost cu sarcina, dar puțin, cred că o vară. Dar așa noi nu cântăm împreună, lucrăm împreună, avem și proiecte împreună, dar într-adevăr a trebuit să mă convingă să vin pentru că eu în ultimii ani, de fapt cred că niciodată nu am fost genul acela care să vrea expunere, să meargă la emisiuni”, a spus ea pentru Ego.

Și a continuat: „Mie îmi place foarte mult să fiu o tipă discretă și îmi place să am confortul omului care nu e neapărat public. Adică să merg și ciufulită la magazin sau să ies în papuci de casă pe stradă. Eu chiar sunt genul acesta, nu o să mă vedeți niciodată altfel. (…) Mi-a fost un pic așa teamă de expunerea asta pentru că nu știam cum o să fie, ce o să fie”.

Damian Drăghici și Cristina Stroe, concurenți la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19

Cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce are premiera în seara aceasta, de la 20.00, la Antena 1 aduce pe scenă 8 cupluri de artişti în mare formă. CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon.

Înainte de debutul show-ului, Damian Drăghici și Cristina Stoe au făcut declarații în rolul de concurenți la „Te cunosc de undeva!”. „Sunt artist, îmi place să mă joc! Şi, mai mult de atât, îmi place să schimb jocul de fiecare dată. Cu siguranţă am emoţii, pentru că, da, chiar nu ştiu la ce să mă aştept – «Te cunosc de undeva!» este categoric extrem de diferit faţă de orice lucru pe care l-am făcut până acum, dar toate aceste emoţii sunt constructive.

Sunt genul de emoţii pe care le-am resimţit doar la primul meu concert cu Meditaţii Lăutăreşti, primul meu proiect cu vocea, primul meu proiect în care mi-am dat voie să fiu eu. Asta e cel mai important – să te laşi să fii tu. Să te laşi să te joci, să fii real. În mod paradoxal, «Te cunosc de undeva!» este una dintre emisiunile care sprijină realitatea.

Chiar dacă interpretăm personaje, acest joc de roluri reprezintă expunerea copilului din noi, pe care noi trebuie să îl lăsăm să iasă la suprafată pentru a ne putea bucura, pentru a putea fi din nou fericiţi cu adevărat. Această emisiune reprezintă o vacanţă emoţională, unde reuşim să lăsăm emoţiile libere, râdem, glumim şi, cel mai important lucru, venim în forță!

Cristina Stroe: Profit de orice personaj ca să mă arăt publicului exact aşa cum sunt”

Chiar sper să aducem puţin din atmosfera dată de ritmul meu şi al fraţilor mei din Orchestra Damian & Brothers!”, dezvăluie Damian Drăghici, în vreme ce partenera lui completează: „Am un mix de emoţii referitor la participarea noastră şi tot ce pot să spun este că, îndr-adevăr, va fi cea mai mare provocare pe care o vom experimenta.

Personal, vin cu gândul să mă distrez, să profit de orice personaj ca să mai descopăr lucruri şi ca să mă arăt publicului exact aşa cum sunt. Niciunul dintre noi nu a mai participat la o emisiune de o asemenea anvergură şi complexitate şi chiar nu ştim la ce să ne aşteptăm!”.

