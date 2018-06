Dana Marijuana are un iubit, locuieşte cu el şi cu fiica ei cea mică, iar cea mare este în grija tatălui său.

“Îmi place sincer realitatea mult mai mult. Mi-a rămas după părinţii mei atelierul, reparaţii de bijuterii, creaţii. Am lucrat împreună. Am renunţat la cântat. Vine lumea la mine şi spune: tocmai ţi-am asculat melodia. Nu ştiu, e un trend al anilor 90. (…) Nu mi-ar fi plăcut să ştie lumea în momentul în care s-a întâmplat. Nu e un lucru plăcut, nu e un lucru cu care să te lauzi. Am dorit ca trecerea asta a lui să fie liniştită. A suferit mult. A fost bolnav şi boala asta a provenit de la foarte mulţi nervi. S-a destabilizat foarte mult şi după moartea mamei mele. Zilnic vorbele lui le folosesc. Noi eram împăcaţi. Îi plăcea să spună ce vreţi voi. Noi acasă eram ok. Am avut nişte discuţii. Fata cea mare este cu tatăl ei, iar cea mică stă cu mine. Nu sunt singură, am un bărbat puternic lângă mine“, a spus Dana Marijuana la Agenția Vip. Dana Marijuana a ținut ascunsă moartea tatălui ei, timp de un an de zile.

