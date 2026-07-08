Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, cel mai bun liceu din țară după media de la Bac

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca este liderul clasamentului național al liceelor după media obținută la examenul de Bacalaureat 2026, cu o medie generală de 9,49, conform platformei BacPlus. Rezultatul reprezintă un salt important față de anul trecut, când unitatea de învățământ ocupa locul al șaselea, cu media 9,39. În plus, toți absolvenții colegiului care au susținut examenul au promovat, rata de promovare fiind de 100%.

Pe poziția a doua se află Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, liderul clasamentului din 2025. Anul acesta, liceul a obținut media 9,48, iar 99,6% dintre candidați au promovat examenul, obținând medii de cel puțin 6.

Topul celor mai bune licee din România după media de la Bacalaureat

Podiumul este completat de Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj, cu media 9,47. La fel ca liderul clasamentului, instituția a înregistrat promovare integrală, toți candidații fiind declarați admiși.

Pe lângă primele trei clasate, alte cinci licee din țară au înregistrat o rată de promovare de 100% la sesiunea din acest an. Este vorba despre Colegiul Național din Iași, Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” din Alba Iulia, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București și Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași.

În 32 de licee rata de promovabilitate a fost zero

La polul opus, datele oferite de BacPlus arată că 32 de licee din România au înregistrat o rată de promovare de 0% la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații. Este vorba despre două școli speciale, un liceu tehnologic special și alte 29 de licee tehnologice.

Numărul este identic cu cel din 2024, însă considerabil mai redus comparativ cu anii anteriori, începând din 2021.

Majoritatea acestor licee – 23 din 28 – funcționează în mediul rural sau în orașe mici. Doar cinci sunt situate în municipii sau orașe mai mari: Baia Mare, Craiova, Curtea de Argeș, Iași și Târgu Mureș.

Topul celor mai bune licee din România după media de la Bacalaureat

Candidați puțini și rezultate slabe

În multe dintre liceele cu promovare zero, numărul candidaților înscriși la examen a fost foarte redus. Șase unități au avut câte un singur candidat, iar alte 21 au avut cel mult zece elevi care au susținut examenul. Doar trei licee au depășit pragul de 20 de candidați, cel mai mare număr fiind înregistrat la un liceu din Corabia, cu 33 de elevi înscriși.

Problemele nu se opresc aici. Alte 15 licee au avut în 2026 o rată de promovare de cel mult 10%, toate fiind licee tehnologice.

În total, 102 licee din România au înregistrat o rată de promovare cuprinsă între 0% și 20%, potrivit datelor BacPlus. Dintre acestea, trei sunt licee teoretice, două sunt școli speciale, unul este liceu tehnologic special, iar restul de 96 sunt licee tehnologice.

Datele analizate sunt valabile înainte de soluționarea contestațiilor.

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