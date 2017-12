Ilie Năstase a fost dat afară din zona oficială de la parada de 1 Decembrie. Imaginile cu jandarmii care nu i-au permis acestuia sa intre la tribuna oficiala au fost postate de jurnalistul Malin Bot.

Fostul tenismen a făcut primele declarații în direct la tv, despre ceea ce s-a întâmplat la parada organizată de 1 Decembrie.

Ilie Năstase a fost dat afară din zona oficială și a explicat motivul

„Ca in fiecare an ma duc cu fetita mea care acum implineste 11 ani, ma duc pe acolo, nu m-a invitat nimeni si nici nu vreau, ma duc imbracat ca general si ma lasa sa intru, anul asta nu m-au lasat, nu eram pe lista. Nu ma duc la tribuna oficiala pentru ca nu imi place acolo, am vrut sa stau intr-un colt cu jurnalistii”, a declarat Ilie Nastase pentru b1.ro. În luna iulie, Ilie Năstase a fost interzis la Wimbledon.

Organizatorii turneului de la Wimbledon au împărţit personalului care asigură paza competiţiei fotografii cu Ilie Năstase, măsură luată pentru împiedicarea fostului număr 1 mondial să asiste la meciurile programate în acea perioadă.

A fost interzis și la Roland Garros

De altfel, înaintea meciului dintre România şi Marea Britanie, în timpul unei conferinţe de presă, Ilie Năstase a făcut o remarcă despre copilul nenăscut al jucătoarei americane Serena Williams. „Să vedem ce culoare va avea copilul… Ciocolată cu lapte?”, a afirmat căpitanul nejucător al reprezentativei de Fed Cup a României.