Cine ar fi crezut că celebrul Jackie Chan va ajunge să vorbească cu o româncă, dar mai ales să o felicite pentru tot ceea ce face în cariera ei. Ei bine, nici fosta cântăreață de muzică populară Cristina Boboacă, transformată în Teresa Tina după marele ei idol, nu a crezut atunci când a primit email de la marele actor. Abia după ce au vorbit la telefon a conștientizat că este real.

Teresa Tina, Cristina Boboacă pe numele real, a renunțat la straiele tradiționale pentru portul asiatic și cântă acum în limba chineză. Cântăreața s-a transformat radical, ajungând copia aproape perfectă a Teresei Teng, o îndrăgită cântăreață din Asia care a murit mult prea devreme. Ba chiar şi părinţii idolulul ei, Teresa Teng „au adoptat-o” pe Cristina Boboacă. „Eu am primit dreptul de a-i cânta piesele și chiar de a scrie o carte despre viața ei, cu singura condiție, aceeea de a-mi schimba numele din Cristina în Teresa. De ani buni mă prezint doar Teresa Tina, la însemnul familiei artistei”, ne-a spus Cristina, care se bucură de un real succes în Asia. Atât de cunoscută este, încât Jackie Chan a insistat să-i mulțumească personal pentru ceea ce face în momentul de față. Jackie Chan a avut o relație apropiată de adevărata Teresa, cu care a și cântat mai multe melodii în limba chineză.

„Faptul că Teresa Teng are fani în România nu poate decât să mă bucure. Îmi doresc foarte mult să pot citi cartea „Lungul drum către suflet”. Teresa Teng va trăi pentru totdeauna în inima mea și cred că ea ar fi făcut parte și din viața mea personală dacă ar fi fost în continuare prezentă printre noi. Sunt convins că după ce vor citi cartea, mai mulți și mai mulți români o vor aprecia și îi vor iubi muzica”, i-a scris Chan româncei.

Jackie Chan i-a scris unei românce pentru a-i mulțumi

Imediat după a ce a primit acest email, Cristina a luat legătura cu marele actor și i-a mulțumit personal pentru cuvintele frumoase. „Sunt fericită că am reușit de una singură să-i îndeplinesc dorința îngerului meu păzitor. Jackie mi-a confirmat că iubirea este eternă și sigur el a fost mare iubire a artistei. Mă bucur la fel de mult și că am mare succes cu cartea pe care am scris-o despre Teresa, carte care în momentul de față se retipărește”, ne-a spus și Teresa Tina.

Teresa Tina a reuşit să-l cucerească şi pe compozitorul Teresei Teng, care a contactat-o pentru a-i compune două melodii.

CITEȘTE ȘI: