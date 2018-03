Lavinia Pîrva este una dintre cele mai frumoase artiste de la noi, dar și una dintre puținele care (până acum) nu au apelat la bisturiu pentru a modifica trăsăturile cu care a înzestrat-o Mama Natură. Lavinia Pîrva nu are operații estetice, însă nu exclude posibilitatea ca la un moment dat să se lase pe mâna chirurgilor.

Lavinia și-a început cariera ca fotomodel, mizând pe frumusețea naturală. Soția lui Ștefan Bănică Jr a încercat pe cât de mult a putut să nu ajungă pe mâna medicului estetician pentru a corecta una-alta la aspectul ei.

„Eu personal nu am nicio operație estetică, dar nu sunt împotriva acestui lucru. N-am făcut asta pentru că nu a fost cazul și sigur îmi doresc să nu fie nevoie mult timp de acolo înainte, în schimb sunt astăzi aici (n.r. într-o clinică estetică) pentru că vreau să-i fiu alături doamnei doctor Aura Mocanu, un om care efectiv mi-a câștigat încrederea și se ocupă îndeaproape de tenul meu. Îmi place și îmi doresc să fac aceste tratamente non-invazive și aici mă refer la mezoterapie în mod special. Atunci când simt nevoia, o dată la ceva timp vin și fac tramente, însă operații estetice nu am făcut”, ne-a mărturisit Lavinia.

Lavinia Pîrva nu are operații estetice, dar are intervenții non-invazive

Partenera de viață a lui Ștefan Bănică ne-a mărturisit însă că, după o anumită vârstă, a început să acorde o atenție deosebită tenului ei și că a trecut pragul clinicilor estetice pentru a-și ajuta corpul să-și mențină vitalitatea. Astfel că, Lavinia nu are nicio intervenție chirurgicală, însă are intervenții care nu au necesitat folosirea bisturiului. „Eu cred că în primul rând, cel puțin din punctul meu de vedere, este importantă chimia cu medicul la care mergi, după care rezultatele. Doamne ajută, până acum nu am avut parte de nicio experiență neplăcută cu niciun doctor cu care am intrat în contact”, ne-a mai povestit cântăreața din experiențele ei cu medicii esteticieni.

VIDEO: Cosmin Nistor

