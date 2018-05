“Nu suport auriul, să nu văd așa ceva la botez. Eu n-am avut ursitoare și nu o să am nici pentru fetița mea. Sunt foarte stresat, n-am avut timp, am avut multi prieteni care mă ajută. Eu am muncit, am fost la filmări, n-am avut timp, Anda s-a ocupat. Eu vreau mâncarea să fie ok și muzica.”, a povestit Liviu Vârciu la Xtra Night Show.

De asemenea, Liviu a dezvăluit și ce artiști vor cânta la nuntă. “Botez fără lăutari nu există. Vine Cristi Nucă, Vali Vijelie, Emilia Mușală, Greek for you. Vine și Jean de la Craiova. Eu sunt foarte stresat că nu știu cum să-i pun la mese, aici e marea problemă. Mâine mă duc să fac degustarea, încă nu știu ce va fi pe farfurii. Vreau ca amintirea pe care o să o aibă fetița mea să fie ok.”, a spus Liviu Vârciu la Xtra Night Show.

