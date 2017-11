Mama Mariei Constantin, primele declarații după ce a fost internată în spital din cauza fostului ginere. Femeia se simte în continuare rău. A fost la un pas de accident vascular și nu își poate reveni din șoc.

Marcel Toader a facut circ si spectacol in fata portii femeii, in ziua in care ar fi trebuit sa se prezinte la Tribunal in procesul de divort intentat de artista.

Mama Mariei Constantin e distrusă de durere

„M-a afectat foarte mult. Eram în București, dupa care m-am urcat în mașină spre casă și m-au anuntat și pe mine vecinii, de circul de la poarta, de saci. Mi se parea foarte normal ca daca voia sa ii aduca ceva, sa ma contacteze, că îmi știe numărul de telefon, dar asta este caracterul omului.

Atâta timp cat Maria a spus sa le dea la oamenii saraci…Cand am ajuns, erau sacii lăsați. Deocamdata sunt aici, eu nu m-am ridicat din pat, îmi este foarte rau, încerc să îmi revin, să mă pun un pic pe picioare. Eram în drum spre casa, în masina, la volan cand mi s-a facut rau. M-am oprit la spital, m-au pus e perfuzii, mi-au facu electrocardiograma, m-au tinut vreo 2 ore. Disperată cum a fost și cu problemele pe care le are pe cap a venit la 3 noaptea la mine. Mi-am dat seama ca este omul cu care nu ai ce să discuti. Poate ține de educatie, nu stiu”, a spus ea în cadrul emisiunii WOWbiz.

