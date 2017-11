Mama Mariei Constantin a ajuns de urgență la spital. Femeia a fost ținută la terapie intensivă și stabilizată cu greu de medici. Se pare că problemele dintre Marcel Toader și fiica ei au dărâmat-o pe aceasta.

Scandalul provocat de Marcel Toader și acuzațiile aduse de acesta Mariei Constantin i-au provocat mamei artistei multă durere, astfel încât, femeia a ajuns pe mâna medicilor. Mai mult, afaceristul a făcut un gest greu de înțeles. A mers cu mai mulți saci în care se aflau hainele fostei soții și le-a lăsat la poartea fostei soacre.

Marcel Toader continuă acuzațiile la adresa Mariei Constantin

„Se află acum la terapie intensivă la spitalul din Balş şi există posibilitatea să nu poată fi stabilizată. Totul din cauza a tot ceea ce s-a întâmplat. (…) Dacă mama Mariei Constantin moare acum la spitalul din Balş? tot ceea ce ştiu ştiu de la Maria Constantin”, a spus avocatul Daniel Ionaşcu la Antena 1.

„E vina mea dacă moare? Ştiţi câtă grijă am avut eu de fosta mea soacră? A fost şi la mine acasă şi a făcut tensiune, am chemat ambulanţa”, a reacţionat Marcel Toader. Într-un final, Dan Capatos a anunțat la tv că mama Mariei Constantin a fost stabilizată.

„Am venit pe banii mei să las hainele. Regret timpul pierdut, modul în care s-au întâmplat lucrurile. Mai departe, Dmnezeu cu mila. Am totul scris aici. Jos scrie: am predat, am primit. (…) Astea sunt rezultatele adulterului. Asta a mai rămas. Le punem toate aici. Să fie ruşine că nu şi-au asumat responsabilităţile”, a spus Marcel Toader, care zilele trecute i-a și scris o scrisoare fostei lui soacre.