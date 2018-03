Monica Gabor a răbufnit, după ce Andrei Ștefănescu a făcut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine în care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare împreună cu băiatul ei vitreg.

Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca băiatul este asiatic.

Andrei: „Cum l-o fi făcut cu ochii aia? S-o fi scremut? Hiii”O voce feminina: „A mancat mult orez probabil!”

Andrei: „Pe viitor fac si eu unul asa!” (…)

Andrei: „Te pupam, Monica. Lasand gluma la o parte, o poza cu copiii face cat o mie de cuvinte”

La scurt timp, Moniga Gabor a postat un mesaj dur pe contul de socializare. „Este normal sa promovati rasismul? Cine crede ca este normal sa fii judecat pentru felul in care arati? Cine considera ca este normal sa se rada de un copil nevinovat? Anti-Discrimation (organizatie americana anti-discriminare), CNCD (Consiliul National de Combatere a Discriminarii), UNICEF. Discriminating against an Asian boy on national television”, este mesajul postat de Moni.

