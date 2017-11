Ozana Barabancea, față în față cu iubita fostului soț. Jurata de la Te cunosc de undeva! și pianistul Sorin Terinte au divorțat în 2004, iar de ceva timp cei doi s-au împăcat și se înțeleg foarte mine.

Ozana Barabancea a declarat în cadrul emisiunii de la Antena Stars, că se înţelege foarte bine chiar şi cu actuala iubită a fostului soţ, luând chiar și masa împreună.

Ce spune Ozana Barabancea despre iubita fostul ei soț



„Ne-am iertat şi cu fostul soţ. A venit şi cu prietena lui la noi, a mâncat cu toţii la masă sâmbăta sau duminica. Nu o consider o straină, femeia nu are nicio vină că am divorţat. E o fata civilizată, când ne strângem toţi râdem de ne tăvălim pe jos„, a povestit Ozana Barabancea la „Dincolo de aparenţe”.

