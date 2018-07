„Mie îmi place să fiu iubită şi automat să iubesc. Ce m-a deranjat atunci e că a fost un scandal aiurea, noi suntem doi oameni ok. Nu era cazul să ajungem la aşa ceva, dar aşa a fost. Nu din cauza mea, nu din cauza lui, au venit alţii. Eu am fost foarte deschisă cu el. Am fost cinci ani de zile cu Radu. Eu demult îi spuneam asta. A fost iubire, nu înţelegi, e greu. Nu îmi pare rău de nimic”, a spus Roxana Nemeş la Antena Stars.

„Mi-am luat viaţa în piept singură. Toată lumea m-a blamat pe mine. Eu am fost foarte puternică. Am avut şi momente mai grele… deloc uşoare. Au fost momente. Este foarte important să ajungi să faci pace. Trei ani de zile… nu am vorbit deloc. M-a sunat pentru un concert. El este într-o relaţie acum. Nu prea am stat singură. Îmi place să iubesc, să fiu iubită”, a mai povestit Roxana Nemeş.

Citește și

EXCLUSIV/ Cine sunt suspecții dublei crime din Capitală. Frații au fost trimiși la muncă de primarul din Gîrceni: „Să câștige cinstit, prin muncă, o bucată de pâine'