Tatăl Deliei, primele declarații după botezul nepoatei lui, Jessica, fetița Oanei Matache. Acesta a fost prezent la eveniment și a trăit emoții puternice la biserică.

Ion Matache, a făcut declaraţii în public şi a mărturisit că este bucuros că a putut fi alături de familia sa într-un asemenea moment.

“E o bucurie mare. Am fost emoţionat, aproape că plângeam, dar m-am reţinut. Am simţit că le-a fost bine la toţi. Ne-am bucurat când ne-am revăzut. Foarte important este să crească copilul în dragoste, în iubire şi lucrurile astea trebuie să fie permanente, tot timpul. Este important să ne creştem copiii în spiritul creştin. Educaţia este importantă. Am întrebat-o pe Oana cum se îmbracă, este important să fii decent îmbrăcat în biserică.” a declarat la Antena Stars, Ion Matache.

Duminica aceasta, Oana Matache și soțul ei și-au botezat fetița, pe Jessica. Alături de cei doi au cele mai importante persoane din viața lor. Oana Matache și soțul ei au ajuns la biserică însoțiți de Delia și Răzvan, care sunt și nașii acestora. “Este foarte bine. Suntem nerăbdători să terminăm repede, că ne așteaptă preotul. Este foarte bine”, a spus Oana Matache care își ținea micuța în brațe. Jessica a purtat o rochiță albă, în timp ce mama ei a strălucit într-o rochie lungă si decoltată ce i-a pus în valoare silueta perfectă.

