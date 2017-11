Andreea Mantea jonghează între emisiunea pe care o prezintă cu Victor Slav și cea în care este alături de Mihai Mitoșeru, așa că pregătirile pentru micul ecran sunt duble pentru ea. Pe lângă volumul de muncă, bruneta trebuie să-și pregătească și de două ori mai multe ținute. Și, de la o vreme, Andreea Mantea are premoniții și știe exact câte rochii să-și ia cu ea atunci când merge prin țară cu „Se strigă darul”.

După ce a trăit fix după regulile lui Murphy, Andreea Mantea a început să aibă premoniții. Luni la rând a cârpit la rochii sau a cărat trolere imense cu ținute pentru nunțile la care a filmat, așa că acum Andreea a ajuns în stadiul în care știe de acasă dacă i se va rupe sau nu rochia. „Dacă-ți spun că am început să simt, mă crezi? Deci înainte luam o singură rochie și se rupea fermoarul sau cine știe ce se mai întâmpla și trebuia repede încropesc ceva. De atunci m-am învățat minte și îmi luam două rochii, dar acum am ajuns la capacitatea de a simți dacă o să se rupă sau nu rochia. Am cusut la ele, cum să nu. Dar câte găuri am avut prin rochii numai eu știu”, ne-a declarat Andreea, completând că oricât a încercat să fie fără cusur, din păcate nu a găsit niciun pretendent la nunțile la care a filmat. „La nunțile astea toată lumea vine însoțită. Deci nu știu ce bărbați ai văzut tu uitându-se după mine că nu este ok. Aud soțiile. La nunți se vine însoțit, iar cei care sunt singuri tot își găsesc un partener pe ultima sută de metri. Cel puțin eu asta aș face și așa am făcut de fiecare dată. Chiar nu am. N-am avut admiratori, nici cereri, nici nimic. Chiar nu”, ne-a mai spus prezentatoarea tv.

Andreea Mantea are premoniții atunci când vine vorba de haine

Andreea rămâne în continuare la rochiile de seară pentru petrecerile de la „Se strigă darul”, căci pe cea de mireasă nu se grăbește să o îmbrace. „Nu prea mă mai bag la buchet. Recent am avut o astfel de tradiție la o nuntă, pe care nu am mai întâlnit-o până acum: buchetul a fost luat și băgat într-o colivie, colivia respectivă a fost închisă cu un lăcățel, la care doar o singură cheie se potrivea, dar mireasa a luat mai multe chei, care nu se potriveau și după ce le-a amestecat, a venit la mine și m-a pus să aleg. Am închis ochii și am scos exact cheia care a deschis lăcățelul de la colivia în care se afla buchetul. Nici mie nu îmi venea să cred. N-am știut cum să reacționez. Era al doilea buchet pe care-l prindeam pe bune ca să zic așa. Am mai făcut aranjamente și îi spuneam miresei unde o să stau ca să mi-l arunce direct. Pe bune l-am mai prins la Chișinău, când m-am trezit cu el în cap”, ne-a mai spus Mantea.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

