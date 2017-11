La cei 36 de ani și doi copii, Cristina Rus pare că a descoperit elixirul frumuseții, căci anii parcă nu au trecut peste ea. Cântăreața arată la fel de bine ca în perioada când s-a lansat pe piața muzicală din România. Silueta Cristinei Rus se datorează în mare parte alimentației extrem de sănătoase.

Zilele trecute, după o pauză destul de lungă de ieșit la evenimente, Cristina Rus și-a făcut apariția la o petrecere mondenă. Fosta cântăreață nu s-a schimbat absolut deloc, ci arată poate mai bine decât atunci când făcea trupă cu Andreea Bănică. Cristina nu a trecut pe la cabinetul vreun estetician, ci susține că totul se datorează unei alimentații corecte. „Ce nu mănânc mai bine zis. E bine să lăsăm carbohidrații la o parte, dar nu sunt în măsură să dau sfaturi. La mine totul este mâncare puțină și deasă. Când îmi este foame sau simt nevoia să mănânc ceva îmi iau niște semințe, dar încerc să mănânc cât mai puțin”, ne-a spus Cristina, care declară că niciun regim alimentar nu este eficient dacă nu este combinat cu mișcarea. „Fac sport. Am făcut mai mult sport în trecut să zic așa, că de vreo trei luni cam trag chiulul, dar merg cât să mă mențin. Acum or să urmeze sporturile de iarnă: schiuri și așa mai departe. Vara asta am cam tras chiulul pentru că a fost o vară destul de călduroasă și mi-a plăcut să stau mai mult pe la mare, dar totul e dietă pentru că și în sport contează foarte mult ce mănânci și chiar îmi spunea antrenorul meu să am mare grijă la ce mănânc pentru că 80% din cum arăți e ceea ce mănânci”.

Silueta Cristinei Rus se datorează unui stil de viață sănătos

Atât ea, cât și copiii și soțul sunt adepți ai conceptului de alimentație 100% natural. „Există conceptul deja de 100% natural și eu sunt cea mai încântată. Nu neapărat că-i cresc pe copii „ca la carte”, nu știu ce înseamnă asta, dar știu că trebuie să găsim produse bune și recomand cu mare drag tuturor să încerce magazinele care vând produse naturale, bineînțeles și în piață, dar depinde de piață, că am văzut că în multe nu se găsesc doar producători”, ne-a spus Cristina. Din fericire pentru ea, îi este foarte simplu să ducă acest stil de viață. În afara faptului că de meniul lor se ocupă o doamnă care le gătește, copiii mănâncă la școlile unde învață. „Gătesc, dar destul de rar. Copii sunt la școală de dimineață până seara și când ajung acasă mai iau doar o gustărică, căci mănâncă la școală. Seara mai gătesc, dar am ajutor trebuie să recunosc”, a mai spus Cristina.

VIDEO: Cosmin Nistor

