Basarabeancă la origini, vedeta a sărbătorit, la rându-i, Crăciunul pe rit vechi. Ca-n fiecare an însă, Vica Blochina va lua din nou măsuri pentru a da jos surplusul acumulat după mesele îmbelșugate de sărbători. Ca-n fiecare început de ianuarie, vedeta urmează o cură de detoxifiere. Mai precis, timp de șapte zile, ea va consuma numai sucuri.

A renunțat la mâncarea solidă

Cu alte cuvinte, blondina a scos din regimul alimentar mâncarea solidă, pentru a reveni la silueta mult dorită. Programul dă roade, din moment ce vedeta nu renunță la acest obicei, de câțiva ani.

