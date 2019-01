Alexia Țalavutis visează și la un proiect în televiziune, văzându-se inclusiv la pupitrul știrilor. „Eu sunt actriță. Cumva, cred că meseria asta, actoria, cu cântatul, cu dansul, că am făcut și dans sportiv de performanță, toate se îmbină cumva. Eu am început la 6 ani să prezint o emisiune pentru copii. Mă văd făcând asta în continuare. Să prezint o emisiune mondenă, un talkshow, chiar și la știri m-aș vedea. O dată ce ai prins gustul, nu poți să te lași. E ca un microb televiziunea”, ne-a spus Alexia, convinsă că la un moment dat va veni și momentul ei pe TV. Chiar mi-aș dori. Sunt convinsă că la un moment dat o să vină un proiect și din zona asta, a televiziunii'.

Nu renunță la actorie și cântat

Cu sau fără un proiect în televiziune, Alexia nu concepe să renunțe la cariera pe care o are acum, subliniind faptul că, totuși, meseria ei de bază este actoria. „Normal că mai vreau și film. Până la urmă, eu sunt actriță, asta îmi e meseria de bază. Am făcut facultatea, am terminat liceul de muzică, deci, cumva, și aici sunt atestată și evident că da, continui și cu actoria, și cu muzica. Cred că, până la urmă, un artist trebuie să-și exploateze toate talentele și evident să se și priceapă la mai multe lucruri”, a completat ea.

VIDEO: George Capoianu