Alina se simte bine în calitate de profesoară și este foarte grijulie cu elevii ei. Îmi place ceea ce fac acum. Se cheamă Alina Sorescu și picii lu’ Soreasca, e școala mea de muzică pentru copii, trupa mea de pici, cu care am foarte multe evenimente. Am avut luna decembrie foarte plină, nu a fost zi în care să nu avem câte un spectacol sau câte o filmare, am fost foarte solicitați și am lansat un videoclip pentru piesa «Iarnă, stai un pic!»', ne-a povestit cântăreața.

Ea nu mai merge la concerte separat de copii, simțindu-se excelent în actuala formulă. Nu mai am timp, mă concentrez pe activitățile pe care le fac cu copiii, pentru că sunt multe, solicitante, am și cursurile pe care le țin cu ei, de două ori pe săptămână, cu ambele grupe, vreau chiar să mai măresc echipa, adică să fac noi preselecții, noi audiții la care să găsesc alți copii talentați', a precizat Alina.

Pe principiul așchia nu sare departe de trunchi, ambele fete ale vedetei au șanse mari să calce pe urmele mamei lor. Mai ales cea mare pare interesată și atrasă de domeniul în care activează mama ei. Iar primii pași au fost deja făcuți.

Da, și Carolina, și Raisa au ureche muzicală. Pe Carolina o iau deja la grupa de începători, în sezonul acesta a venit de câteva ori cu mine. Pare că îi place și sper, pe parcurs, poate chiar să vină cu noi la concerte. Nu vreau s-o forțez sau să o presez, dar e o activitate frumoasă, care prinde bine, cred, oricărui copil, pentru că lucrez foarte mult ca ei să capete încredere în ei, să devină dezinvolți, să aibă o dicție bună, adică sunt lucruri care le vor folosi indiferent ce drum vor alege în viață. Mulți dintre ei sunt foarte talentați, sunt sigură că o să ajungă artiști vestiți', a declarat, pentru Libertatea, Alina Sorescu.

