Faptul că este cunoscută de foarte multă lume este un avantaj pentru Anca Neașcu sau cel puțin se transformă în unul atunci când are nevoie de ceva. De cele mai multe ori a apelat la aceste prietenii atunci când a avut nevoie să plece în vreo vacanță sau în turneu. „Am pile în aeroport și de câte ori uit de gramajele care-mi sunt permise în bagajul de mână, sun sau dau un mesaj ca să nu cumva să încurc, să nu risc să rămân fără parfum sau fără creme. Bine, pile, vorba vine. Toată lumea când mă vede începe să cânte. Pe la pașapoarte, permise, etc. Eu sunt sociabilă și am legat peste tot prietenii”, ne-a spus Anca, menționând că totuși sunt momente în care cu toate pilele' din lume nu are cum să schimbe ceva.

„Am avut tot felul de experiențe în aeroport. De cele mai multe ori îmi pierd valizele. De atâtea ori le-am pierdut, ba în Honolulu, ba în Palma de Mallorca încât sunt expertă acum la completat fișe. Nu vă doresc să vi se întâmple, dar dacă Doamne ferește, vă învăț eu. Practic, trebuie să identifici 3 obiecte din valiză”, a mai spus cântăreața.

Anca Neacșu se împrietenește cu funcționarii publici care o ajută apoi în diferite circumstanțe

De cele mai multe ori ajutorul vine atunci când are surplus de bagaje și unii angajați o mai lasă să treacă cu câteva kilograme în plus. „Aceste prietenii m-au ajutat tot timpul. Tot timpul. O dată veneam din turneu din America, eram cu trupa ASIA, din Chicago dacă-mi aduc bine aminte și aveam escală la Paris și aveam extra-mega-ultra kilograme în plus și era o doamnă româncă, în Chicago lucra, ne-a recunoscut și ne-a ajutat să nu mai plătim în plus, ne-a trecut. Bineînțeles că ne-a învățat cum să facem, cum să le împărțim, cum să le compartimentăm”, a mai spus fosta membră a trupei ASIA, mărturisindu-ne că de când se știe a avut probleme cu bagajele. „Apropo de valize și de turnee. Când mergeam noi în turneele în America, mergeam cu avionul dar mergeam și cu autohouse-ul. Eram noi, nea Beni- Benone Sinulescu și trupa Ro-mania. Deci în spate, unde dormeam erau vreo 25 de bagaje. Dacă ne opream la vreun motel să dormim noaptea și trebuia să scoatem ceva, era un ritual, dura câteva ore: întâi scoteam bagajele mici, apoi pe alea mari. Mereu ne certa managerul să ne punem câteva ceva la îndemână, în ceva mic„.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

Superstarurile Tiesto și Don Diablo au inaugurat cel mai mare spațiu de concerte din țară. 15.000 de persoane au dansat încontinuu 10 ore